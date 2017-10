Mesi di botte, minacce e stalking a madre e sorella. Carbonia, 25enne arrestato dai carabinieri

CARBONIA - Maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking: arrestato un giovane di Carbonia. Prosegue l’impegno dei carabinieri per contrastare sul territorio qualsiasi forma di illegalità, specie quei reati che destano particolare allarme sociale, con particolare riferimento a quelli commessi in ambito familiare. Un giovane originario di Carbonia, N.L., nato nel 1992, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking, commessi da alcuni mesi nei confronti della madre e della sorella. L'arresto è scattato dopo che un pattuglia dei militari, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, è intervenuta in corso Iglesias, per sedare un dissidio familiare. All’arrivo sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo che, dall’esterno di un’abitazione, stava aggredendo verbalmente con minacce gravi le due donne, ospiti a casa di un conoscente. Non solo: l’aggressore, al fine di costringerle ad uscire, dopo aver danneggiato parte della recinzione e del cancello dell’abitazione, si è scagliato contro il padrone di casa.

I carabinieri hanno subito bloccato l'aggressore, evitando ulteriori conseguenze negative di quell’escalation di violenze. La madre e la sroella hanno raccontato di essere vittime, da mesi, di atti vessatori, tra minacce e violenze fisiche, da parte del giovane. In più di un'occasione le due donne sono state costrette a ricorrere a cure mediche. L’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del rito direttissimo.