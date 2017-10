"Cagliari incontra la Catalogna". Dibattito con Joan Elies Adell Pitarch

Il rappresentante del governo catalano in Sardegna si confronterà coi cittadini interessati. Joan Elies Adell Pitarch è stato professore di teoria della letteratura alla "Universitat Oberta de Calunya", ed ha pubblicato diversi libri di poesia, spesso premiati dalla critica. Oggi dirige l'Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo Catalano in Italia.

"A seguito delle difficili e storiche giornate catalane del primo e 3 ottobre e in vista di ciò che sta succedendo in queste ore, riguardo il processo politico per l'indipendenza della Catalogna - si legge in una nota del circolo -, diamo la possibilità a tutti i cagliaritani di capire meglio quali possano esserne gli sviluppi e le connessioni e ripercussioni in Sardegna e nel resto d'Europa, con un ospite di eccezione".