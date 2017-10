Cagliari, annunciati due nuovi voli per Bordeaux e Lione

Volotea ha annunciato già da oggi le nuove rotte internazionali per l’estate 2018 in partenza da Cagliari.







Il vettore aggiungerà ai suoi cavalli di battaglia due nuovi collegamenti alla volta di due città francesi, Bordeaux e Lione (al via entrambi dal 31 maggio con frequenza mono settimanale per un’offerta totale di circa 6.000 biglietti per ciascuna rotta). Sono così 10 le destinazioni (6 in Italia e 4 in Francia) raggiungibili dal principale scalo sardo con la flotta del vettore. Ottime le performance registrate a Cagliari da Volotea che, nel solo periodo estivo appena concluso, ha trasportato oltre 90.000 passeggeri (+34% rispetto all’estate 2016).