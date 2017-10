Cagliari, lavori in via Maddalena: erogazione dell'acqua sospesa

Mercoledì 11 ottobre 2017, le squadre di Abbanoa dovranno eseguire un intervento sulla saracinesca in via Maddalena che regola una condotta del diametro di 400 millimetri al servizio delle zone circostanti. Si tratta di un intervento delicato che riguarda uno degli snodi principali della rete idrica cittadina. L’intervento, propedeutico al collegamento di nuovi tratti di rete idrica, rientra nell’ambito del “Progetto Cagliari” portato avanti in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ottica di una riqualificazione urbana che prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi presenti. Nel dettaglio Abbanoa sta curando la sostituzione delle reti idriche e delle apparecchiature di sezionamento lungo i tratti oggetto di intervento come già avvenuto nel Corso e nelle vie Sassari, Manno e Garibaldi.

L’intervento di domani comporterà la chiusura dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 17 nelle vie Maddalena, Mameli, Sassari, Crispi, Angioy, San Paolo, viale La Playa, nel tratto di via Roma tra il Municipio e viale Trieste, nel lato destro del Largo Carlo Felice e a Giorgino. E’ garantita la presenza costante del personale Abbanoa in cantiere al fine di ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile a lavori conclusi. Eventuali fenomeni di torbidità, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, saranno contrastati con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti di rete interessati.