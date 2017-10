Cagliari, antimilitaristi contro l'esercitazione Joint Stars 2017

Una manifestazione per dire no alle esercitazioni militari in Sardegna, precisamente contro la Joint Stars 2017 che prenderà il via il prossimo 14 ottobre. In questa data a Cagliari ci sarà la protesta degli antimilitaristi di "A Foras".







CAGLIARI - Manifestazione sabato 14 ottobre alle 15 in piazza Darsena a Cagliari. Il movimento antimilitarista "A Foras" si schiera contro l'esercitazione della Nato "Joint Stars 2017" che si terrà dal 14 al 29 ottobre nel mare del sud Sardegna. Gli attivisti si rivolgono: "a tutte le persone, i gruppi, le organizzazioni e associazioni che si battono contro l'uso della Sardegna come colonia e terra da violare ogni volta che fa comodo alle multinazionali della guerra senza nessun rispetto per l'ambiente e la vita delle persone che ci vivono" ma anche "a quanti non hanno finora partecipato in modo attivo alle lotte contro la militarizzazione, ma si sentono sempre più sensibili e coinvolti nella protezione dell'ambiente, nella tutela dei diritti umani e civili, nella lotta contro tutte le forme di guerra che producono solo morte, distruzione e milioni di profughi in tutto il pianeta".