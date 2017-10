Cagliari, ruba quattro scatolette di tonno e aggredisce vigilantes

Ruba quattro scatolette di tonno e aggredisce un vigilantes che l'aveva fermato. E' successo ieri pomeriggio al Conad di via S'Arrulloni a Cagliari dove un 31enne del posto, M.T, ha varcato le casse senza pagare la merce. L'uomo, costretto in sedia a rotelle, aveva nascosto le quattro scatolette nella sedia, una volta scoperto per˛ ha aggredito un vigilantes causandogli una ferita al naso. Sul posto Ŕ intervenuta la polizia di Cagliari che ha arrestato l'uomo, con precedenti, per rapina impropria e lesioni.