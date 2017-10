Pirri, bomba contro agenzia di scommesse

Esplosione nella notte a Pirri dove, all'ingresso dell'agenzia di scommesse Planet Win 365 in via Santa Maria Chiara intorno alle 4 Ŕ esploso un ordigno rudimentale. La detonazione ha provocato danni alla saracinesca e ai muri, danneggiata anche un'auto in sosta. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e i vigili del fuoco.