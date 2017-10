Nasce il comitato "Cagliari - città sicura"

Questo l'annuncio affidato a un comunicato stampa: "Il nostro scopo è permettere l'incontro tra anziani, donne, ragazzi, persone sole che non se la sentono di avventurarsi in solitudine, soprattutto nelle ore serali, per le vie del centro e in particolare del quartiere Marina, dopo i ripetuti e preoccupanti episodi di criminalità".

I membi del comitato si offrono come "accompagnatori volontari. La richiesta di intervento riporterà indicazioni generiche (quartiere e orario di massima) e avverrà in un gruppo Facebook. Gli "accompagnatori volontari" comunicheranno con un commento nello stesso post la propria disponibilità. A quel punto il richiedente accompagnamento sceglierà gli accompagnatori comunicando tramite messaggi privati coi prescelti e comunicando a loro orario e luogo esatti dell'accompagnamento".