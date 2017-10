Dal Brotzu a Pirri, dal Cep al Quartiere Europeo e gli autobus arrivano anche alla Cittadella. Ecco le nuove linee del Ctm

A Cagliari presentate tre nuove linee autobus. Dagli ospedali di via Jenner si potrà arrivare a Pirri e Is Corrias, novità anche per il Quartiere Europeo e la Cittadella universitaria.







CAGLIARI - Il Ctm ingrana la quarta e presenta tre importanti novità che miglioreranno il servizio di trasporto pubblico per i cittadini. Soprattutto per chi si sposta dal rione Barracca Manna di Pirri agli ospedali di via Jenner (Brotzu, Microcitemico, Businco) e chi si reca al Policlino e alla Cittadella Universitaria di Monserrato. "Le tre nuove linee saranno in servizio da lunedì 16 ottobre - spiega il direttore del Ctm Roberto Murru - e rispondono alle esigenze emerse nel tempo, l'obiettivo è migliorare il servizio e far diminuire gli spostamenti con le auto private"

Gli interventi riguardano la linea 13, la linea University Express che collega via Abruzzi al Policlinico universitario, infine la linea circolare Cep.

L'intervento più importante riguarda la linea 13 che raddoppierà la percorrenza passando da otto a sedici chilometri coperti. Dal Brotzu entrerà a Pirri nel quartiere Barracca Manna e arriverà fino a Is Corrias. "Diventa una linea molto importante perché entra a Pirri. Si crea una risposta su più versanti" prosegue Murru. Positivo a riguardo il commento di Pier Luigi Concu sindaco di Selargius: "Siamo soddisfatti perché finalmente un quartiere di Selargius come Is Corrias, nato in maniera disordinata e tagliato fuori, ora è collegato con Cagliari".

La seconda novità riguarda la linea University Express attiva dal 2015. Il percorso originario verrà modificato con il transito all'interno della viabilità della Cittadella Universitaria. Ci saranno 10 fermate per servire i vari dipartimenti universitari.

Infine la linea Cep, in origine istituita per consentire alle famiglie del quartiere di avere un collegamento con il mercato comunale di San Benedetto. "Abbiamo preso in considerazione l'opportunità di includere il Quartiere Europeo con l'allungamento del tragitto fino alla sede del Ced della polizia municipale. Ci saranno sei nuove fermate".

