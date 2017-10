Cagliari, le vie coperte dalle nuove linee degli autobus Ctm

LINEA 13.

Le novità riguardanti il percorso della linea 13riguardano innanzitutto il servizio per la zona di “Is Corrias”, compresa tra la S.S. 554, Pirri ed il Quartiere Barracca Manna. La zona, densamente abitata, non dispone di alcun servizio di trasporto pubblico. Con il nuovo percorso della linea 13 si realizza il collegamento della zona Is Corrias-Barracca Manna, servendo anche l’abitato di Pirri e incrementando l’offerta per gli studenti del Polo Scolastico di Via Peretti (Liceo Euclide). La linea permette inoltre di collegare in un senso l’Ospedale Brotzu e nell’altro senso Piazza Giovanni XXIII, e consente l’interscambio con altre importanti linee Ctm quali 1, 29, 3. La linea 13 ha una frequenza media di 18 minuti. Inizio servizio 5:30. Fine servizio 22.18.

Andata: via dei Giudicati (capolinea), via XXVIII Febbraio, via Donoratico, v.le Ciusa, via Romagna, via Garfagnana, via Liguria, via Mattei, via Cadello, via Jenner, strada interna Ospedale Broitzu, p.zzale Richi, via Peretti, via Stamira, via Marmilla, via Toti, via delle Ginestre, via delle Agavi, via dei Pini, via Barracca Manna, via Goceano, Via Gallura (Chiesa);

Ritorno: via Gallura (Chiesa), via Goceano, via Barracca Manna, via Luigi Pirandello, via Tamburino Sardo, via Stamira, via Peretti, strada interna Ospedale Brotzu, via Jenner, via Cadello, via Campania, via Trentino, via Basilicata, via Toscana, via la Vega, via Marche, via Cao di San Marco, via Giudice Torbeno, via dei Giudicati (capolinea).

LINEA UNIVERSITY EXPRESS.

La linea University Express interessa, oltre che utenti e operatori del Policlinico universitario, una popolazione di alcune migliaia di studenti, docenti e lavoratori che gravitano intorno alla Cittadella Universitaria. La linea da Via Abruzzi raggiunge la Cittadella Universitaria all’ingresso della quale si trova l’attuale capolinea. La linea è stata implementata prevedendo il suo ingresso all’interno del complesso universitario, con un percorso interno che, collegando i vari dipartimenti della Cittadella Universitaria, offre un servizio ancora più capillare e puntuale a studenti e docenti.

Andata: via Abruzzi (capolinea), via Marongiu, via Cornalias, Via Piero della Francesca, via Peretti, rotatoria Peretti, S.S. 131 dir., S.S. 554, ponte E. Loi, S.P. 8, strada di accesso alla cittadella Universitaria, 1^ strada traversa, 2^ strada parallela, 2^ strada traversa, strada interna Policlinico Universitario, Policlinico Universitario (capolinea);

Ritorno: Policlinico Universitario (capolinea), strada interna Policlinico Universitario, 2^ strada traversa, 2^ strada parallela, 1^ strada traversa, strada accesso Cittadella Universitaria, S.P. 8, S.S. 554, S.S. 131 dir., via Peretti, via Piero della Francesca, via Cornalias, via Marongiu, via Abruzzi, p.zza San Michele, via Emilia, via Abruzzi (capolinea); Inizio servizio 7:05. Fine servizio 20.45. Frequenza media: 15 minuti.

CIRCOLARE CEP.

Il Quartiere Europeo fino a oggi non è stato servito internamente da linee del trasporto pubblico, sia per la ridotta entità della domanda che per la configurazione della viabilità. Si è deciso di prolungare la linea CEP all’interno del Quartiere Europeo facendola transitare sino a via Parigi, in andata e ritorno. Questa modifica permetterà di raggiungere Piazza Giovanni XXIII e Via Bacaredda per l’interscambio con altre importanti linee del servizio Ctm.