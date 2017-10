Campus Garden, l'Università accoglie le matricole con un contest su Instagram

Per la prima volta la Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell'Università di Cagliari accoglierà gli studenti dei corsi di laurea magistrale organizzando un incontro di benvenuto fuori dalle aule accademiche, il 13 ottobre a partire dalle 9 con ingresso da Via Sant'Ignazio, 76.

Sono circa 250 gli iscritti al primo anno dei sette corsi di laurea magistrale della Facoltà invitati a partecipare all'attività nel giardino dietro le aule che darà loro l'opportunità di lavorare insieme per abbellire uno spazio comune, alimentando il senso di identità e appartenenza e sviluppando il team working finalizzato al raggiungimento di un obiettivo.

"Abbiamo chiamato questa iniziativa Campus Garden - spiega il presidente della Facoltà, Stefano Usai - perché sfrutterà l'ampio giardino del Campus 'S. Ignazio' e permetterà ai ragazzi di scoprire questi magnifici spazi per un'intera mattina attraverso un innovativo 'team experience game'. Sarà un'occasione di scambio, conoscenza e condivisione per tutti gli studenti dei nostri tre Dipartimenti che, impadronendosi degli spazi verdi, lasceranno un segno visibile del loro passaggio nella nostra Facoltà".

Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle attività, gli studenti verranno divisi in squadre, a ognuna delle quali saranno assegnate un'area del giardino e una decina di piante da mettere a dimora e coltivare. Il capo di ogni squadra assisterà a una breve attività dimostrativa, che successivamente dovrà trasmettere ai compagni. A partire dalle 10 ogni équipe lavorerà autonomamente e avrà 90 minuti per raggiungere l'obiettivo, in competizione con le altre attraverso un contest Instagram.

L'iniziativa rientra nel progetto di accoglienza e orientamento "Uni Inizio", promosso per quest'anno accademico dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche e si inserisce - con la collaborazione dell'Agenzia Forestas e del responsabile della gestione del verde dell'ateneo cagliaritano - nell'ambito del programma "UniCaVerde" volto alla valorizzazione dei giardini e delle aree verdi dell'Università.