Sassari, ancora pochi giorni per studiare all'estero col programma Erasmus

Studiare all'estero con l'UniversitÓ di Sassari. Pubblicati i bandi Erasmus Plus 2017/2018 II semestre: scadenza 18 ottobre.







SASSARI. L'Università degli Studi di Sassari ha pubblicato i bandi per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale a fini di studio, nell'ambito del programma Erasmus+, per il II semestre dell'anno accademico 2017/2018. Ci sono ancora pochi giorni a disposizione, e cioè fino alle 12.30 del 18 ottobre, per cogliere l'opportunità di vivere un'esperienza che può cambiare una vita.

Sul sito dell'Università, al link https://www.uniss.it/internazionale/bandi, sono consultabili i bandi per l'assegnazione dei finanziamenti destinati allo svolgimento di un periodo di studio all'estero in una delle numerose università europee con le quali l'ateneo ha stipulato accordi di interscambio. Le sedi disponibili, che variano a seconda del dipartimento, sono pubblicate come documento allegato a ogni singolo bando.

Possono partecipare gli iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato e Scuole di specializzazione dei seguenti dipartimenti: Agraria, Architettura, design e Urbanistica, Chimica e Farmacia, Giurisprudenza, Scienze biomediche, Scienze della Natura e del territorio, Scienze politiche, scienze della comunicazione e ingegneria dell'informazione, Scienze umanistiche e sociali, Storia, scienze dell'uomo e della formazione. La selezione è aperta anche agli iscritti al corso di laurea interdipartimentale in "Sicurezza e cooperazione internazionale". Le candidature dovranno essere compilate on-line, il 18 ottobre (ore 12.30), al link http://hostweb3.ammin.uniss.it/applicazioni/erasmus.php?cat=2,e successivamente consegnate in formato cartaceo all'Ufficio Relazioni Internazionali (via Macao 32, Sassari) entro le 12.30 del 19 ottobre.

Tutte le informazioni sono contenute nei bandi. Sul sito dell'università di Sassari i candidati troveranno anche le indicazioni da seguire per accedere ai test obbligatori di valutazione delle competenze linguistiche. Si potrà prenotare la data e l'orario del test, da svolgere nel Centro linguistico di ateneo, dalle ore 12.00 del 9 ottobre alle ore 12.00 del 16 ottobre.