Ex militare choc: "In Sardegna usavamo proiettili al fosforo bianco". La rivelazione alla commissione d'inchiesta sull'uranio

"Sparavamo sulla penisola interdetta del poligono militare di Capo Teulada munizioni con la sigla Nato-Wp (white phosphorus)", munizioni che "io stesso ho infilato nelle bocche da fuoco del mio blindo Centauro", ha svelato Lentini, ammettendo l'uso di queste munizioni dagli effetti dirompenti e per questo vietate dalle convenzioni internazionali.

"Nessuna particolare precauzione ci è stata raccomandata", ha aggiunto l'ex militare, che si è successivamente ammalato di carcinoma alla mammella. "Il chirurgo che mi ha operato - ha raccontato alla Commissione - mi ha detto che è una forma tumorale molto rara nei maschi della mia età ed è probabilmente legata causalmente al servizio prestato".

OSSERVATORIO MILITARE. "E' particolarmente grave la denuncia sull'uso di proiettili al fosforo bianco nel poligono di Capo Teulada - dice Domenico Leggiero dell'Osservatorio militare che si occupa del problema - Ora bisognerebbe capire se l'accesso alla penisola è interdetto per ragioni di sicurezza oppure perché non si vuole far scoprire cosa è successo in quell'area".

Leggiero ricorda che siamo di fronte a munizioni che "innescano una reazione cellulare che fa evaporare tutta la liquidità" e che se questi proiettili vengono "usati contro le persone, queste vengono prosciugate e bruciate senza combustione" con un meccanismo simile a quanto "avviene in un forno a microonde".

"Un munizionamento vietato dalle convenzioni internazionali - ricorda Leggiero - e che ha avuto effetti devastanti quando è stato usato dagli americani sulla popolazione di Falluja, in Iraq". Adnkronos

