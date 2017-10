Continuano gli sbarchi sulla rotta Algeria-Sardegna. Ventisei migranti su due barchini

Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Nella notte la guardia di finanza ha intercettato due barchini in due distinte operazioni al largo di Capo Teulada. La prima imbarcazione, con a bordo 12 persone di nazionalità algerina, è stata bloccata all'imbocco a mare del poligono militare di Teulada. La seconda barca trasportava altri 14 algerini. In entrambi i casi i migranti sono stati scortati nel porto di Sant'Antioco.