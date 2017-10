"Studenti sfruttati e mandati a lavorare al posto dei lavoratori. L'alternanza scuola-lavoro non funziona" - VIDEO

"L'alternanza scuola-lavoro non si sta configurando come uno strumento didattico di formazione all'interno della scuola o anche al di fuori della scuola per introdurre gli studenti al saper fare, al sapere pratico e anche alle competenze organizzative".







Lo afferma Francesco Ara coordinatore regionale dell'Unione degli Studenti associazione che questa mattina è scesa in piazza a Cagliari e in diverse piazze d'Italia per protestare contro gli effetti della Buona Scuola. E in particolare dell'alternanza scuola lavoro: "Nei casi peggiori l'alternanza scuola-lavoro - prosegue - si è configurata come un'occasione di sfruttamento ai danni degli studenti che sono stati mandati a lavorare al posto di lavoratori pagati. Noi chiediamo che invece sia un'occasione formativa".