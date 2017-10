La denuncia: "Ragazzo aggredito da militanti di Casa Pound perché ha rifiutato un volantino"

"L'aggressione - rende noto il Coordinamento antifascista in una nota - si è consumata in piazza Ingrao ai danni di un passante che, in compagnia di una ragazza, ha accartocciato un loro volantino suscitando una discussione. Dalle parole si è passati alle mani terminando in rissa, con i 7 fascisti di Casa Pound che, armati di tirapugni, dopo la colluttazione si sono allontanati correndo per le scalette di viale regina margherita anche allarmati dall'arrivo di passanti. Il ragazzo ha riportato diverse escoriazioni al viso e si è rifugiato in un locale sicuro della Marina raccontando l'accaduto".