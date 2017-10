Siniscola, spuntano 640 piante di marijuana. 42enne in manette

Una piantagione di marijuana è stata scoperta in località Fruncu 'e Oche alla periferia di Siniscola nel Nuorese. La polizia del paese hanno rinvenuto un'area di 500 metri quadrati nella quale erano state coltivate 640 piante di marijuana in piena maturazione. Sul terreno sono stati trovati anche 100 chili di infiorescenze pronte per essere essiccate. Fermato un uomo di 42 anni, pregiudicato, arrestato con l’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente.