Cagliari, lunedì mattina via Ticca senza acqua

Lunedì 16 ottobre, dalle 8,30 sino a mezzogiorno sarà interrotta l'erogazione idrica nella via Ticca per lavori sulla condotta. A voce della nota della società Abbanoa Spa i disservizi interesseranno anche i tratti di rete di via Laconi e via Dell’Artigianato.

Abbanoa assicura la presenza costatante del personale in cantiere, per ripristinare l’erogazione idrica a lavori conclusi e per fare le opportune regolazioni nel minor tempo possibile. Probabili fenomeni di torbidità dell’acqua sino al tardo pomeriggio.