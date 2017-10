A Cagliari "il raduno del Cuore": campagna per la donazione di sangue

Lunedì 16 ottobre, nell’ambito della campagna per la donazione del sangue “Abbiamo bisogno di te”, si svolgerà nel largo Carlo Felice lato Palazzo Civico (fronte Search) il Raduno del Cuore con la sosta dell’autoemoteca dalle ore 8 alle 13.







Nell’occasione alle ore 10 nella sala del Retablo al secondo piano del Palazzo Civico in via Roma, si terrà un incontro con la stampa per illustrare il significato della manifestazione, al quale parteciperanno il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese, l’assessore alle Politiche Sociali Ferdinando Secchi, il presidente Regionale Thalassa Azione Onlus Ivano Argiolas, il presidente Provinciale Thalassa Azione Cagliari Onlus Matteo Pusceddu, il presidente Regionale AVIS Antonello Carta e il presidente Provinciale AVIS Francesco Letizia.

Thalassa Azione Onlus, organizzatrice dell’evento, nasce nel 2011 a Cagliari con l'intento di dare rappresentanza alle molte persone che in Sardegna hanno la talassemia. E’ una federazione regionale a cui afferiscono molte associazioni provinciali e fra le questioni in cui è maggiormente impegnata c'è senza dubbio la sensibilizzazione alla donazione del sangue. L’associazione partecipa ai tavoli tecnici regionali e locali con le istituzioni per il miglioramento dell'assistenza fuori e dentro gli ospedali.

Tra i sui fini istituzionali il sostegno alla ricerca scientifica, l’acquisto di presidi per i reparti di talassemia nell'Isola, la sensibilizzazione alla cultura della donazione del sangue, e insieme ai centri trasfusionali e AVIS, la raccolta sangue con le iniziative denominate Raduni del Cuore.