Tumore al seno, "BraDay" al Policlinico di Monserrato. Consulti gratuiti per tutte le donne

L'appuntamento con la salute è mercoledì 18 ottobre, in azione l'equipe specializzata nella ricostruzione mammaria. C'è spazio anche per un incontro utile a presentare le ultime novità chirurgiche.







MONSERRATO (CA) - Tumore al seno, il Policlinico Duilio Casula si mobilita per il "BraDay", la giornata internazionale della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Per l'occasione, grazie alla disponibilità del personale del servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, mercoledì 18 ottobre nella struttura di Monserrato saranno effettuati (dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18, hall principale, sala d'attesa) consulti immediati e gratuiti per tutte le donne che volessero avere informazioni sulla ricostruzione del seno con tessuti autologhi o con protesi. I consulti saranno effettuati dall'equipe del professor Andrea Figus, chirurgo plastico dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, esperto nella ricostruzione mammaria. Parteciperanno all'iniziativa i chirurghi che ogni giorno combattono in sala operatoria contro il tumore al seno.

All'iniziativa parteciperanno anche alcune delle pazienti sottoposte a intervento chirurgico di ricostruzione nel corso del 2017 presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: saranno a disposizione per parlare della loro esperienza con le pazienti che verranno al Policlinico durante la giornata. Alle 11 è previsto anche un incontro dove saranno fornite tutte le informazioni sulle ultimissime novità che riguardano la ricostruzione mammaria in seguito a intervento chirurgico oncologico demolitivo.