Uragano Ophelia verso l'Irlanda, effetti collaterali sulla Sardegna. Tanto caldo e 28 gradi a metà ottobre

Il ciclone viaggia verso l'Irlanda, portando di striscio un campo di alta pressione tipicamente estiva anche sull'Isola. In arrivo giornate assolate e con temperature inusuali per il periodo.







CAGLIARI - Mentre appena ad ovest dell'Europa incombe l'uragano Ophelia, un vasto campo di alta pressione dalle caratteristiche pienamente estive è pronto a dominare su tutta l'Italia, inclusa la Sardegna. In arrivo nella terza settimana di ottobre, giornate assolate e con temperature bel oltre le medie del periodo, in particolar modo di giorno. L'alta pressione è alimentata da aria molto mite in risalita dal Nordafrica che spinge le massime sull'Isola fino a ventotto gradi.

Un possibile cambio del tempo è previsto non prima del prossimo weekend. Una perturbazione in arrivo dalla Francia rischia di portare un piccolo ma significativo peggioramento, con la possibilità anche di piogge.