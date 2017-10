Trichinella, volpe infetta a Orgosolo. "Parassita pericolosissimo per l'uomo"

Esito positivo, il secondo nel giro di quattro mesi (l'ultimo risale allo scorso 11 luglio) sempre su volpi provenienti dalla stessa località ai confini fra i territori di Oliena e Nuoro. Un dato che preoccupa le autorità sanitarie locali, soprattutto per il pericolo che il parassita possa colpire gli essere umani a seguito del consumo di carni provenienti da allevamenti irregolari, al pascolo brado illegale per quanto riguarda i suini, e frutto di macellazioni clandestine, fuori dal controllo dei servizi veterinari.

È dal 2005 che nell'agro di Orgosolo è presente la Trichinella, soprattutto fra volpi e cinghiali, ma anche nei maiali domestici tenuti al pascolo brado. "Rinnoviamo l'appello a tutti i cittadini affinché consumino carni sottoposte a controllo e provenienti da allevamenti certificati. Le macellazioni clandestine di animali, di cui non si sa niente dal punto di vista sanitario, mettono a rischio la salute di tutti i familiari. Purtroppo la Trichinellosi è una malattia grave, che può anche essere mortale per l'uomo che si infetta a seguito dell'alimentazione con carni, salsicce o prosciutti contaminati dal parassita, e tutto questo ci dovrebbe far riflettere seriamente sulla serietà del problema". Lo ha detto il direttore generale dell'IZS, Alberto Laddomada, che ha ricordato l'importanza di segnalare all'Istituto o ai Servizi veterinari del territorio la presenza di animali morti, in particolare volpi e cinghiali, lungo le strade o in campagna. Si possono così recuperare le carcasse e provvedere ai controlli.

"In molti paesi del centro Sardegna – ha osservato Laddomada – si avvicinano i mesi in cui le carni suine vengono trasformate in salumi. Stiamo attenti alle carni che ci portiamo a casa. Il mito secondo cui 'il maiale allevato dal compare o dall'amico è sempre più buono', non è vero. Affidiamoci sempre al controllo e all'assistenza dei servizi veterinari locali, ne guadagneremo in salute e sicurezza per noi e i nostri cari. Nel caso di macellazioni domestiche, consentite dalla legge, – ha concluso il direttore generale dell'IZS – è obbligatoria la presenza di un veterinario che attesti la salubrità delle carni".

La Trichinellosi è una zoonosi (malattia trasmessa dagli animali all'uomo) di natura parassitaria trasmessa da un verme, un Nematode del genere Trichinella. Presente in tutti i continenti tranne che nell'Antartico, è stata segnalata in più di 100 specie di mammiferi, 13 specie di uccelli, 3 specie di rettili. Nell'uomo causa una malattia grave, anche mortale, e colpisce più di 2.500 persone all'anno. Il parassita è presente in Sardegna dal 2005 quando in due distinti focolai (aprile e dicembre) 19 persone finirono in ospedale con sintomi clinici causati da grave infestazione di Trichinella. In entrambi i casi venne accertata che l'origine dell'infestazione era dovuta al consumo di insaccati freschi provenienti da suini macellati senza controllo sanitario. I casi si verificarono a Orgosolo.