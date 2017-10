Muravera, finta cooperativa deve 600mila euro al Fisco: mai pagate Iva e Irap

MURAVERA - Le fiamme gialle hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una società con sede nella zona nord orientale della provincia di Cagliari operante nel settore agricolo.

L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap. E' stato constatato che l’azienda, sotto la veste formale di una cooperativa – e quindi senza scopo di lucro - celava invece una natura commerciale, operando con la sistematica inosservanza di qualsiasi normativa civilistico – fiscale e disiteressandosi di tutti gli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando, per le tre annualità sottoposte a controllo, evasore totale. E' stata appurata la sottrazione di ricavi per complessivi 594mila euro e un’evasione dell'Iva per 109mila 600 euro. Denunciati i due responsabili dell'azienda.