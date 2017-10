Cronaca

martedì, 17 ottobre 2017

Assemini, protesta nel centro per migranti: "In ritardo i documenti per lasciare l'Italia"

Protesta da parte di un gruppo di migranti questa mattina in un centro d'accoglienza ad Assemini. Gli ospiti, stando alle informazioni diramate dalla compagnia dei carabinieri di Cagliari, avrebbero lamentato i tempi eccessivamente lunghi per il rilascio dei documenti che gli permetterebbero di lasciare il territorio italiano.



In particolare sono stati segnalate cinque persone come responsabili della protesta all'interno della struttura che ospita una trentina di migranti. I cinque verranno segnalati alla questura per i provvedimenti del caso. Inoltre gli ospiti del centro hanno lamentato assenza di ottimali condizioni quali l’assenza di acqua calda durante alcune ore della giornata ed un adeguato approvvigionamento di vestiti da parte della Caritas.