Cronaca

mercoledì, 18 ottobre 2017

Si ferma per far passare un pedone, motociclista tamponato finisce in ospedale

Incidente stradale martedì sera nel viale Poetto a Cagliari. Una donna 45enne alla guida della sua Smart era diretta verso il centro città quando, all'altezza del campo Rossi, ha tamponato una moto Honda guidata da un 22enne cittadino straniero che si era fermato davanti a un pedone che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il motociclista è caduto ed è rimasto ferito. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasportato all'ospedale Marino. Il pedone fortunatamente non è rimasto coinvolto. Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.