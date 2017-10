Ocse: Italia sempre più paese per vecchi, nel 2050 sarà terzo al mondo

ROMA - L'Italia è già uno dei paesi con più anziani nell'area dell'Ocse ma diventerà, nel 2050, il terzo paese con più anziani nel mondo dopo Giappone e Spagna. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'organizzazione internazionale. Nel 2050, infatti, in Italia ci saranno 74 persone over 65 anni per 100 persone un età compresa tra i 20 e i 64 anni rispetto a 38 contro 100 attualmente. Solo il Giappone (78 per 100) e la Spagna (76 per 100) precederanno il Belpaese. (Adnkronos).