Pirri, bollette stratosferiche e in casa una serra per la marijuana. Cagliaritano agli arresti

Coltivazione e spaccio di droga. Un 40enne cagliaritano, M.C, già noto alla giustizia, è stato arrestato dai carabinieri dopo che i militari durante un controllo hanno trovato nella sua auto diverse dosi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata estesa a un locale che l'uomo aveva in affitto a Pirri: qui è stata scoperta una vera e propria serra per la coltivazione della cannabis. A insospettire i militari anche le bollette da capogiro del locale, probabilmente dovute all'energia utilizzata per alimentare la serra.