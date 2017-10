Cagliari, autocarro contro moto in via Is Mirrionis: 27enne in gravi condizioni

Violento scontro tra un autocarro e una moto alle 14.30 del pomeriggio in via Is Mirrionis a Cagliari. All'altezza del colle di Tuvumannu, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, un autocarro Fiat guidato da un 49enne di Cagliari, ha urtato una moto Yamaha R1 guidata da un ragazzo 27enne di Sorgono. Il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.