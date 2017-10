"Aggrediti con mazze e spranghe". La denuncia di CasaPound a Cagliari

E' la denuncia di CasaPound. I fatti risalirebbero alla notte di martedì. "L'episodio - si legge in una nota - si è verificato dopo le minacce lanciate dal 'coordinamento antifascista cagliaritano' che preannunciavano pubblicamente la 'creazione di situazioni di tensione' in vista dell'inaugurazione della locale sede di CasaPound".

"I militanti di CasaPound - prosegue la nota - si sono recati in viale Fra Ignazio per prendere visione delle scritte minatorie di stampo mafioso indirizzate al vicepresidente nazionale Simone Di Stefano ed al responsabile locale Vittorio Susinno, della cui comparsa erano stati allertati nel pomeriggio, quando all'imbocco degli ingressi di Economia una ventina di appartenenti al coordinamento antifascista è uscita da dietro il bar vicino in assetto da guerriglia, brandendo mazze e spranghe e lanciando pietre all'indirizzo dei militanti a bordo delle loro auto, causando danni alla carrozzeria. Nessuno dei militanti ha riportato ferite".