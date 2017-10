Ruba una Smart a Sestu ma viene arrestato a Cagliari

Mercoledì mattina aveva rubato un'auto, una Smart Fortwo, in via Dante a Sestu. Nel pomeriggio invece è stato rintracciato dai carabinieri di Cagliari che nel capoluogo sardo hanno arrestato G.C 32enne cagliaritano. L'auto è stata recuperata dai carabinieri nei pressi di via Val Venosta a Cagliari.