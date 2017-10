Inseguimento a Sant'Elia, 16enne bloccato con un chilo e mezzo di droga

Un ragazzo di 16 anni, G.L, arrestato per spaccio nel quartiere cagliaritano di Sant'Elia. I militari della stazione di San Bartolomeo sono riusciti a fermarlo al termine di un lungo inseguimento tra le vie del quartiere dopo che il giovane era stato notato, in via Schiavazzi, mentre vendeva stupefacenti. Durante la fuga il ragazzo ha cercato di disfarsi della borsa che portava con sè e che conteneva un chilo e mezzo di droga tra hashish e marijuana. Il minore è stato condotto presso il carcere di Quartucciu.