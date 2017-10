"Bloccato e rapinato da quattro persone sull'autobus". La denuncia di un autista dell'Arst

CAGLIARI - Un autista degli autobus Arst sarebbe stato rapinato da quattro persone mentre era alla guida di un pullman sulla linea 3507 (tratta Cagliari - Vallermosa). I carabinieri della compagnia di Iglesias alle 22 di mercoledì hanno raccolto la segnalazione dell'uomo e sono intervenuti presso il piazzale della Ss 293 all'altezza del bivio per Domusnovas.

Stando alla ricostruzione dell'autista, monserratino di 45 anni, un passeggero, un uomo, rimasto l'unico passeggero all'atto della sosta nel piazzale di Vallermosa (prima del viaggio di ritorno a Cagliari), lo avrebbe sospreso alle spalle afferrandolo per il collo, immobilizzandolo e dietro minaccia con l'uso di un oggetto non meglio indicato (forse appuntito) lo avrebbe costretto ad aprire le porte per consentire ad altri complici (pare 3) di salire a bordo. Questi ultimi si sarebbero avventati sulla cassa dalla quale avrebbero portato via 30 euro e un carnet da 40 biglietti dell'autobus. Poi si sarebbero dileguati per le strade di campagna.