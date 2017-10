Turista tedesca si avventura sul Montalbo e non fa più ritorno

La donna, ospite in un hotel sulla costa olbiese, dopo aver preso un'auto a noleggio, ha comunicato l'intenzione di recarsi in escursione verso Punta Catirina – Montalbo (NU). Non avendo fatto rientro nella struttura, e non avendo restituito l'auto noleggiata, è partita la segnalazione presso le autorità competenti che, nella serata di ieri, hanno iniziato le ricerche. Le ricerche sono in corso nella zona Lodè, a partire dal luogo dove è stata ritrovata l'auto. Sul posto, dalle prime ore di questa mattina, sono impegnati nella ricerche i tecnici del Soccorso delle delegazioni Alpina e Speleologica provenienti da tutta l'Isola, in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco.