Ius soli, su facebook insulti a Paolo Fresu. La risposta del musicista: "Ecco la classifica delle ingiurie"

Fresu ha voluto replicare con un altro post nel quale ha elencato i peggiori insulti che gli sono stati rivolti contro. "Abbiamo selezionato alcuni tra i "migliori" messaggi postati in questi giorni sui social a proposito della mia adesione al digiuno per lo Ius Soli. Partecipate anche voi al “Top Postinsultiusoli” e votate i vostri preferiti!". Una provocazione quella di Fresu che ha voluto stigmatizzare in questo modo la violenza verbale che spesso si genera sui social network soprattutto quando si trattano argomenti delicati.