Cagliari, in piazza Garibaldi arriva il mercatino di Natale

Dal 1 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 Cagliari avrà un nuovo mercatino di Natale. Sarà in piazza Garibaldi.







Il Comune infatti ha pubblicato nella sezione “Comune/Bandi di Gara/Altri Bandi e Avvisi”, del portale www.comune.cagliari.it, il bando per la concessione della organizzazione e gestione della manifestazione tematica “Mercatino di Natale Cagliari 2017 – Piazza Garibaldi” dedicata in particolare all'artigianato artistico locale.

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione delle concessioni temporanee di suolo pubblico, per il triennio 2017/2019, potranno presentare apposita istanza, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, entro e non oltre le 12 del 3 novembre 2017.

Le domande, indirizzate al Comune di Cagliari, Servizio SUAPE, Mercati Attività Produttive e Turismo,andranno presentate unicamente via PEC all'indirizzo: produttive@comune.cagliari.legalmail.it

Il Mercatino di Natale di Piazza Garibaldi andrà ad aggiungersi agli altri già autorizzati e quindi confermati rispetto allo scorso anno e sarà operativo dal 1 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 con orario 9,30-22.