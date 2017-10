Cagliari, mille firme per chiedere l'apertura del parcheggio a San Benedetto

Raccolte più di mille firme dal Comitato Miglioriamo San Benedetto per chiedere l’apertura immediata del parcheggio in struttura interrata di Piazza Nazzari.







Il Comitato composto da operatori del mercato, commercianti e residenti è nato nel 2006. L’attuale richiesta riguarda il parcheggio situato sotto la Piazza Nazzari, conclusa nel 2011, ancora oggi mai aperta. Raffaele Onnis consigliere comunale dei Riformatori Sardi e presidente del comitato, ha presentato anche un’interrogazione rivolta al sindaco per chiedere con urgenza l’apertura della struttura.

"E’ necessario - afferma Onnis - un adeguamento in chiave strategica del piano di utilizzo per queste diverse centinaia di parcheggi fino ad ora inutilizzati, questi potrebbero: liberare gli stalli di superficie occupati dai residenti e dagli operatori che gravano pesantemente intorno al mercato; essere utilizzati gratuitamente per chi fa la spesa al mercato o presso le numerose attività produttive circostanti con un sistema di pagamento integrato con il commercio. Se collegato inoltre al trasporto pubblico, insieme alla struttura interrata sotto il parco della musica, potrebbero svolgere una funzione di parcheggi di scambio per tutta la città. In questo modo si potrebbe così contrastare la concorrenza dei centri commerciali che offrono il parcheggio libero e gratuito che creano una vera e propria diga commerciale nella cinta della città".