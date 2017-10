Turista dispersa sui monti del Nuorese. Le ricerche continuano in boschi e gallerie

L'intervento viene portato avanti dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna assieme a vigili del fuoco, corpo Forestale, carabinieri e volontari.

Le forze in campo hanno già perlustrato tutti i sentieri possibili in prossimità della macchina della dispersa, ispezionando anche alcune gallerie minerarie poco distanti da questa. La donna, E.Z. di 54 anni, era ospite in un hotel della costa Olbiese e non ha fatto ritorno da un’escursione presumibilmente pianificata nella zona di Punta Catirina. Mercoledì sera son scattate le operazioni di ricerca a seguito della segnalazione fatta dall’azienda di autonoleggio presso le autorità competenti.