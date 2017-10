Cagliari, ecco il garante per i diritti dei detenuti

Nella Città Metropolitana la figura del Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.







La Città Metropolitana di Cagliari, con deliberazione del suo Consiglio, si è dotata del Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.



Considerata la presenza nel territorio metropolitano di due importanti istituti di penali come quello per i minori di Quartucciu e la Casa Circondariale di Uta, il Consiglio ha ritenuta opportuna l'istituzione della figura del Garante. Sarà il Sindaco Metropolitano a scegliere, tra le persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani delle attività sociali negli istituti di prevenzione e di pena e nei centri di servizio sociale, l'incaricato di assumere questo ruolo. L'incarico, che sarà svolto a titolo gratuito, avrà la durata del Consiglio Metropolitano.

Nella foto il carcere di Uta