Continuità, Regione chiede la proroga per le rotte da Olbia e Alghero verso Roma e Milano

La richiesta è stata inviata al Ministero dei Trasporti che dovrà formalmente emanare un decreto. "Da questo momento trascorreranno i tempi tecnici necessari agli uffici del ministero per stilare l'atto - dice l'assessore Carlo Careddu -. Si chiudono così le pratiche amministrative per garantire in tutti gli aeroporti sardi i collegamenti sottoposti a oneri di servizio, in attesa della pubblicazione dei nuovi bandi: un altro importante passo avanti che consentirà di evitare qualsiasi interruzione dei voli".