Doppio sequestro di droga all'aeroporto. Nei guai un italiano e un belga

Marijuana, ecstasy e hascisc "in volo" da Bergamo e Charleroi con destinazione Cagliari. Le Fiamme Gialle pizzicano un 28enne e un 41enne. Tutta la droga è stata sequestrata.







CAGLIARI - La Guardia di Finanza ha sequestrato sequestrata marijuana, ecstasy e hascisc all’aeroporto di Elmas. Durante le attività di controllo dei passeggeri in transito allo scalo aeroportuale, con particolare indirizzo al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, le Fiamme Gialle, con l’impiego delle unità cinofile, hanno effettuato due distinti interventi. In un primo caso, hanno rinvenuto una pastiglia di ecstasy e 0,8 grammi di hascisc in possesso di un italiano, classe 1976, giunto a Cagliari con un volo proveniente da Bergamo.

In un secondo caso, invece, i finanzieri hanno intercettato un cittadino belga, classe 1989, giunto allo scalo di elmas con un volo decollato da Charleroi, in possesso di 1,7 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due uomini segnalati alla locale prefettura.