Cagliari, auto si ribalta dopo inseguimento in via Is Mirrionis

Incidente stradale con feriti questa mattina intorno alle 12 in via Is Mirrionis, nel tratto tra la rotatoria di via Cadello e piazza d'Armi. Un'auto, una Smart, si è ribaltata a seguito di un inseguimento con un'auto della polizia e si è scontrata con un altro veicolo. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. (In aggiornamento).