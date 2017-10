Sassari, la raccolta rifiuti avanza: il 30 ottobre si apre nuova fase del porta a porta

L'ampliamento avverrà in 5 step (ogni lunedì a partire dal 30 ottobre e fino al 27 novembre) e riguarderà zona Filigheddu, San Simplicio, Setti Funtani, San Francesco, Monte Furru, Monte Bianchinu, Gioscari, Tingari e Piandanna.

Dal 30 ottobre al 27 novembre la raccolta a domicilio coinvolgerà altri 5.840 abitanti, 2.343 utenze domestiche, passando così dai 36057 sassaresi serviti oggi a 41.897 e da 14.858 utenze a 17.790. Con questa fase si estenderà il servizio di raccolta a domicilio a tutta la cinta olivetata cittadina. Questo influirà positivamente sul conferimento dei rifiuti: da una parte saranno ulteriormente scoraggiati i cittadini dei paesi limitrofi che gettano i loro bustoni nei cassonetti alle porte di Sassari; dall'altra è ormai provato che il servizio porta a porta migliora sia la qualità sia la quantità dei rifiuti correttamente differenziati.

Complici la campagna di sensibilizzazione ambientale avviata dall'Amministrazione comunale due anni fa, l'attività di repressione del nucleo di controllo e la sempre maggiore attenzione da parte della cittadinanza, la raccolta differenziata sta crescendo ogni mese e si sta riducendo la frazione secca residua che finisce in discarica, passata da una media di 2.450 tonnellate al mese del primo trimestre 2017 a circa 2.300 nel terzo trimestre, con un valore assestato sotto le 2.200 tonnellate al mese negli ultimi 2 mesi. Sono state conferite circa 2500 tonnellate in meno rispetto a un anno fa.

I cittadini interessati dal cambiamento hanno ricevuto una lettera al proprio domicilio con le date degli incontri informativi già programmati durante i quali saranno consegnati i kit per il servizio porta a porta, il calendario e un vademecum con i rifiuti elencati dalla A alla Z e il loro corretto conferimento. Agli appuntamenti, organizzati dal settore Ambiente del Comune in collaborazione con Ambiente Italia, sono sempre presenti anche ecovolontari, che possono essere contattati non solo durante le riunioni, ma in qualsiasi momento, attraverso la mail ecovolontari.sassari@gmail.com o la pagina Facebook Ecovolontari Comune di Sassari. Infine c'è il numero verde 800012572, con operatori dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19 e negli altri giorni e orari con la possibilità di lasciare messaggi alla segreteria telefonica. Per le segnalazioni, invece, è sempre attiva la app gratuita Municip.io.