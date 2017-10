Voli, tripletta di Meridiana su Olbia. A Natale collegamenti con Napoli, Torino e Verona

Meridiana, per l'inverno 2017, oltre ad aver messo in vendita gli storici voli per il Costa Smeralda da Linate e Fiumicino, ha previsto di operare anche il collegamento da Bologna a Olbia attivo due volte la settimana, di venerdì e domenica. La Compagnia ha voluto offrire su questa rotta tariffe estremamente vantaggiose; infatti sul sito meridiana.com è possibile acquistare un biglietto di sola andata per persona a partire da 47 euro, tasse incluse. Meridiana inoltre, per le prossime festività natalizie, ha deciso di rafforzare il proprio network da e per la Sardegna con l'aggiunta di alcune linee e voli: aumentano pertanto le frequenze da Bologna e soprattutto si aggiungono i collegamenti per il Costa Smeralda da Napoli, Torino e Verona.

COLLEGAMENTI PER OLBIA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Da Verona a Olbia e viceversa: 21, 22, 31 dicembre e 7 gennaio

Da Napoli a Olbia e viceversa: 29, 29 dicembre e 5 gennaio

Da Torino a Olbia e viceversa: 22, 30 dicembre e 4 gennaio

Da Bologna a Olbia e viceversa: 23, 24, 26, 30, 31 dicembre e 6, 7 gennaio

Su tutte queste rotte la Compagnia propone tre tipologie di tariffe, la "Light" che include un bagaglio a mano di massimo 8 kg., la tariffa "Classic" che prevede anche un bagaglio in stiva (max 23 kg.) e infine la "Premium" che offre ulteriori servizi quali la preassegnazione del posto, il fast-track, l'imbarco prioritario e la possibilità di modificare la prenotazione.