Settimo, ladri in azione all'Eurospin ma l'allarme li mette in fuga

Tentato furto nella notte al supermercato Eurospin nella zona industriale di Settimo San Pietro. Qualcuno intorno alle 4 è riuscito a entrare dopo aver scassinato la porta d'ingresso nel tentativo di rubare telefoni cellulari e altra merce. Il piano dei ladri tuttavia non è andato a buon fine: sono stati messi in fuga dall'azionamento del sistema d'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sinnai che hanno ritrovato la merce rubata e avviao le indagini per risalire agli autori.