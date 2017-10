Tragedia a Quartu, neonata muore soffocata

Tragedia questa mattina in un'abitazione di via Basciu a Quartu. Una bimba di un mese è morta, probabilmente soffocata dal suo rigurgito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 allertati dalla madre della piccola ma non c'è stato nulla da fare. Il corpo della neonata è stato trasportato presso la camera mortuaria del locale cimitero.