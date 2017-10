Oristano, boom di adesioni: novemila firme contro la pesca abusiva di ricci

ORISTANO - Oltre le più rosee aspettative la petizione online lanciata sul sito change.org con l'obbiettivo di contrastare la pesca abusiva di ricci nell'Oristanese ha superato le novemila firme e si avvia verso quota diecimila. Un traguardo incredibile secondo gli organizzatori che oggi invieranno la petizione ai ministri della Pesca e dell'Ambiente e agli assessori regionali.

La petizione era stata rilanciata sabato dalla Pagina Facebook "Su Pallosu "Luogo Storico" e chiede di limitare in qualsiasi modo l'abusiismo nella pesca fissando alcuni paletti. "I sottoscritti firmatari - si legge-, fortemente preoccupati per l'eccessivo prelievo della pesca in oggetto cui sono sottoposti i fondali dell'oristanese chiedono che vengono accolte le richieste". In particolare si chiede che: l'esercizio di pesca possa essere esercitato nei compartimenti marittimi delle quattro province storiche esclusivamente dai rispettivi residenti nelle stesse; divieto assoluto di pesca in tutte le Aree Marine Protette; divieto assoluto di pesca con utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (bombole); incremento delle sanzioni esistenti per ogni violazione e ritiro della licenza per chi è recidivo; intensificazione dei controlli da parte del Corpo Forestale e delle Forze dell'Ordine".