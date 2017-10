Elicotteri, carri armati, mezzi anfibi. L'esercitazione Joint Stars porta la guerra in spiaggia - FOTOGALLERY

Carri armati, mezzi anfibi e corazzati, navi da sbarco. E decine di militari in assetto da guerra. E' quello che testimoniano le foto scattate durante l'operazione Joint Stars dell'Esercito italiano che si è appena conclusa. Un'operazione pubblicizzata dal ministero della Difesa ma che in Sardegna ha suscitato gli attacchi del fronte antimilitarista.







CAGLIARI - "Le nuove esigenze operative impongono una piena capacità interforze che deve essere necessariamente acquisita con attività addestrative che coinvolgano sempre tutte le componenti dello Strumento Militare Nazionale, così come è stato per la Joint Stars". Così Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, commenta la conclusione dell'esercitazione Joint Stars la più grande esercitazione Interforze nazionale dell'anno, che tra giugno e ottobre ha visto impegnati Esercito, Marina e Aeronautica su tutto il territorio nazionale. Precisamente in Sicilia, Sardegna e Italia del centro sud.

E proprio le foto che vi proponiamo lasciano pochi dubbi all'interpretazione. Lo scenario sul quale si muovono militari, navi da sbarco, carri armati ed elicotteri somiglia tanto al paesaggio sardo. Il mare, la sabbia, la macchia mediterranea sono gli stessi che abbiamo visto in tante foto turistiche della Sardegna e probabilmente la spiaggia in questione si trova a Teulada, sud Sardegna, sede del poligono militare. Le immagini testimoniano l'arrivo, dal mare in spiaggia, dei mezzi militari. Due elementi, quello naturale e quello militare, fortemente in contrasto: da una parte la delicatezza e bellezza della spiaggia, dall'altra la pesantezza dei cingolati, dell'acciaio e delle ruote.

Una situazione che la Sardegna vive da tempo, come da tempo protestano le associazioni antimilitariste. L'esercitazione Joint Stars nei mesi e nelle scorse settimane è stata duramente attaccata dal comitato A Foras che si batte per la chiusura delle basi militari in Sardegna e che proprio al poligono di Teulada ha dedicato un dossier.