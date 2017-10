Escalation di minacce e violenza contro il padre. Arrestata la figlia 37enne

Continue minacce degenerate in un'aggressione nei confronti del padre. Una donna di 37 anni è stata arrestata dalla polizia a Quartu. E' accusata di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è scattato dopo che ieri, per l'ennesima volta nel corso dell'anno, la donna ha minacciata il proprio padre. E' stato quest'ultimo a richiedere l'intervento della polizia che ha arrestato la figlia, pregiudicata proprio per il reato di maltrattamenti in famiglia avvenuti in passato.