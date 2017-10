Incendiò bosco di 70 ettari, preso il piromane di Sant'Antioco

L’uomo, identificato a seguito di complesse e accurate attività di indagine, è accusato di aver appiccato, lo scorso 22 luglio 2016, un incendio che ha distrutto 700.000 metri quadrati di superficie. Il rogo si era sviluppato in un’ampia zona rurale in località Stagni e Cirdu. I carabinieri giunti sul posto si erano trovati di fronte ad un muro di fiamme alto 100 metri, con diversi focolai che, alimentati dalle temperature torride, oltre al vento e alla vegetazione incolta, si erano propagate per alcuni ettari di macchia mediterranea e area boschiva, minacciando alcune abitazioni della zona.

L’area era stata subito presidiata dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, forestale, protezione civile e dai militari che si erano subito attivati per cercare il piromane: infatti era subito apparsa evidente la matrice dolosa dell’incendio. È stato grazie all’opera costante dei militari della stazione, che hanno subito cominciato ad indagare sul mondo agropastorale dell’isola di Sant’Antioco attraverso testimonianze, servizi di osservazione, pedinamento e attività investigative complesse, che l'uomo è stato scoperto e arrestato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, hanno consentito di acquisire elementi decisivi per l’identificazione dell’uomo. Così è scattata la misura degli arresti domiciliari, le cui prescrizioni inibendo del tutto gli spostamenti sul territorio, è finalizzata a scongiurare l’ulteriore commissione di analoghi reati contro l’incolumità pubblica e l’ambiente.