Stretta sul gioco d'azzardo nei circoli privati. Scattano sanzioni e sequestri

Negli ultimi giorni sono stati controllati due circoli privati del capoluogo, uno situato nella zona centrale e l’altro in periferia mentre un terzo esercizio pubblico nell’hinterland cagliaritano.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati, in via amministrativa, 9 slot machine non in regola con le caratteristiche e le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia. E' stata applicata la sanzione di 2.33 euro per un totale di 20.997 euro. Al termine dell’iter amministrativo gli apparecchi saranno confiscati da parte dei Monopoli di Stato così come le somme contenute all’interno, costituenti il provento illecito delle giocate.

Al presidente di uno dei circoli privati è stato inoltre contestato l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta autorizzazione, infrazione per la quale è prevista la sanzione pecuniaria di 5000 euro.